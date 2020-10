È adesso ufficiale Xiaomi Mi 10T Lite, il nuovo smartphone con connettività di Xiaomi dal prezzo economico. Ciò che colpisce di questo nuovo device targato Xiaomi, oltre ovviamente alle caratteristiche tecniche, è costituito dal prezzo e dal suo rapporto con la qualità. Dovrebbe trattarsi di interessanti possibilità per gli utenti, che avrebbero a disposizione un prodotto tecnologico mobile dalle specifiche tecniche interessanti ad un buon prezzo. Vediamo di saperne di più sul nuovo smartphone Xiaomi.

Le specifiche tecniche dello smartphone Xiaomi

Partiamo subito dalle specifiche tecniche delle componenti hardware di Xiaomi Mi 10T Lite. Il nuovo smartphone avrà un processore Qualcomm Snapdragon 750G, capace di garantire un miglioramento delle prestazioni interessante, quantificato con il 2% in più, rispetto al device che lo precede direttamente sul mercato.

Per quanto riguarda la memoria, si parla di una RAM da 6 GB e di uno spazio interno di archiviazione da 64 o da 128 GB. Lo schermo ha una risoluzione Full HD+ e presenta una diagonale da 6,67 pollici. La frequenza di aggiornamento è di 120 Hz.

La batteria è da 4.820 mAh e quindi riuscirà a fornire una buona autonomia, considerando anche che lo smartphone potrà contare sulla ricarica rapida da 33 W. Tra le caratteristiche della connettività troviamo appunto anche il 5G, per le reti di nuova generazione.

Le fotocamere del nuovo smartphone sono quattro nella parte posteriore. Troviamo un sensore principale da 64 MP, un grandangolare da 8 MP, una macro da 2 MP e un sensore per la profondità di campo anch’esso da 2 MP. Il sensore nella parte frontale è da 16 MP.

I prezzi e le disponibilità di Xiaomi Mi 10T Lite

Diverse sono le colorazioni disponibili del nuovo prodotto tecnologico mobile di Xiaomi. Troviamo ad esempio Atlantic Blue e Pearl Gray. Per quanto riguarda il prezzo, Xiaomi Mi 10T Lite potrà essere acquistato nella versione con memoria da 6 e 64 GB a 249,90 euro in offerta per le prime 24 ore di tempo a partire dal 13 ottobre e comunque fino a quando non si esauriranno le scorte disponibili.

Ricordiamo che lo smartphone sarà inizialmente in vendita su Amazon e su mi.com. Dopo le prime 24 ore o comunque dopo l’esaurimento delle scorte, il prezzo salirà a 299,90 euro.

Dall’1 novembre l’edizione di Xiaomi Mi 10T Lite da 6 e 128 GB potrà essere acquistata negli store Mi in tutto il Paese, ma anche nei negozi delle catene di prodotti tecnologici e negli store degli operatori di telefonia. Il prezzo di questa versione corrisponde a 399,90 euro.