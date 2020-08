Quali saranno le caratteristiche tecniche di Xiaomi Mi 11? A questo proposito già ci sono diverse notizie che ci danno il quadro di un’idea più precisa riguardo a come potrebbe essere composto questo nuovo top di gamma. I rumor arrivano direttamente dalla Cina. Vediamo che cosa ci dicono precisamente.

La fotocamera nascosta sotto lo schermo di Xiaomi Mi 11

Techcina ha pubblicato alcuni rendering molto interessanti che ci mostrano una caratteristica essenziale di questo nuovo prodotto dedicato alla telefonia mobile.

Nello specifico possiamo notare un display full screen, senza cornici e senza la presenza di un notch. Il display di Xiaomi Mi 11 è realizzato con tecnologia AMOLED, avrà una risoluzione di 3120 x 1440 pixel e una diagonale di 6,67 pollici.

Sotto lo schermo sarà nascosta una telecamera e nella stessa posizione il sensore di impronte. La fotocamera potrebbe essere ZTE.

Le altre caratteristiche tecniche di Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11, secondo le notizie che si sono diffuse negli ultimi tempi, avrà un processore d’eccezione. Si tratterà del Qualcomm Snapdragon 875. Tale processore integra anche il modem 5G Dragon X60, che è capace di usare le onde millimetriche.

Non sappiamo però ancora altri dettagli tecnici molto importanti, come la capacità della batteria oppure informazioni più precise che riguardano la RAM e la memoria interna. Il prezzo parte da 799,90 euro per la versione base, mentre per la versione Pro il prezzo ufficiale è stato stabilito in 999,90 euro.