Su Xiaomi Mi 11 Pro ci sono molte aspettative da parte degli utenti. In effetti questi ultimi hanno avuto modo di saperne di più dalle molte indiscrezioni che si sono avvicendate sulle specifiche tecniche di questo smartphone. Per molti versi queste aspettative si possono dichiarare soddisfatte, ma chissà che cosa penseranno adesso i futuri possibili acquirenti di questo nuovo modello di cellulare, alla luce delle altre rivelazioni recenti che emergono dalla diffusione di un’immagine teaser che mostra quale potrebbe essere la cover protettiva di Xiaomi Mi 11 Pro.

Le rivelazioni sul modulo fotografico di Xiaomi Mi 11 Pro

Dicevamo appunto che del nuovo top di gamma dell’azienda cinese è stata diffusa in rete un’immagine molto interessante, che ci mostra quale potrebbe essere la cover protettiva del nuovo smartphone. Questa foto della cover non interessa soltanto in se stessa, ma è molto significativa, anche perché ci fa vedere più dettagliatamente quali potrebbero essere le caratteristiche del modulo fotografico di cui il device sarà dotato.

In particolare si potrebbe vedere una configurazione fotografica composta da quattro lenti e flash LED. Naturalmente non possiamo essere sicuri dell’autenticità di questa fotografia trapelata online. È sicuramente un’anticipazione molto succosa, ma che dobbiamo prendere soltanto con le pinze in attesa di avere conferme più certe.

Le altre caratteristiche di Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Pro sarebbe dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 888 con connettività 5G integrata. Il suo display dovrebbe avere una risoluzione 2k e sul lato anteriore a sinistra in alto dovrebbe esserci una camera che servirebbe per le videochiamate e per fare i selfie.