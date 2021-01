Ci sono molte aspettative su Xiaomi Mi 11 Pro. In molti vorrebbero sapere quali saranno le caratteristiche di questo nuovo top di gamma. Ma ci sono delle novità molto interessanti a questo proposito. Infatti una foto promozionale apparsa su Weibo ci ha permesso di saperne qualcosa in più. Si è trattato evidentemente di una fuga di notizie, ma ha portato alla possibilità di saperne di più su quelle che potrebbero essere le caratteristiche di Xiaomi Mi 11 Pro.

Che cosa possiamo notare dalla foto di Xiaomi Mi 11 Pro

Come abbiamo detto, Xiaomi Mi 11 Pro è apparso di recente in una fotografia promozionale. Subito i più avveduti hanno fatto in modo di cogliere le caratteristiche importanti di questo nuovo smartphone. Soprattutto a livello estetico è possibile notare alcune caratteristiche davvero importanti, che lo definiscono subito come un telefono di altissimo livello.

In particolare le sue qualità vengono messe in evidenza dall’originale modulo fotografico di cui il telefonino è dotato. Inoltre appaiono davvero apprezzabili le colorazioni con cui lo smartphone verrà messo in vendita.

Il comparto fotografico di Xiaomi Mi 11 Pro

Ma scopriamone di più, soprattutto per quanto riguarda i sensori di cui questo smartphone sarebbe dotato. Xiaomi Mi 11 presenta tre sensori, rispettivamente da 108, 13 e 5 MP. Secondo i ben informati, la nuova variante dovrebbe avere in realtà quattro obiettivi e lo zoom del nuovo smartphone potrebbe arrivare fino a 120x.

Da alcune informazioni si sa che Xiaomi Mi 11 e Xiaomi Mi 11 Pro avranno in comune la stessa fotocamera frontale che sarà incorporata nell’angolo in alto a sinistra del display.