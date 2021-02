Arriva la data ufficiale del lancio a livello globale di Xiaomi Mi 11. Il nuovo smartphone sbarcherà ufficialmente anche nel nostro Paese l’8 febbraio. Non dovremo attendere molto, quindi, prima di poter mettere le mani su questo nuovo dispositivo di casa Xiaomi, arrivato in Cina il 28 gennaio scorso. È un device molto atteso, grazie anche all’entusiasmo mostrato da coloro che hanno avuto la possibilità di utilizzarlo in precedenza. Adesso il momento tanto atteso del lancio globale sta per arrivare.

La versione global di Xiaomi Mi 11

È da dire comunque che non ci saranno delle modifiche rilevanti rispetto alle specifiche tecniche della versione messa a disposizione in Cina. Il device avrà il processore Snapdragon 888 di Qualcomm.

Il display sarà uno schermo Amoled QuadHD+ che metterà a disposizione una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, capace di fornire delle immagini molto nitide. Il sensore principale della fotocamera è da 108 MP.

Le altre caratteristiche riguardano la batteria, che sarà da 4.600 mAh e fornirà l’opportunità di utilizzare la ricarica rapida a 55 W. L’interfaccia sarà la MIUI 12.5.

Le indiscrezioni su Xiaomi Mi 11

Non sappiamo ancora a quanto potrebbe corrispondere il prezzo ufficiale del nuovo Xiaomi Mi 11. Si parla però di un possibile costo di circa 800 euro.

Si continua inoltre a discutere ampiamente di ciò che potrebbero riservare altri modelli appartenenti alla stessa serie. Si parla infatti della possibilità di un lancio di nuovi Xiaomi Mi 11 Pro e Xiaomi Mi 11 Lite. Attualmente però non abbiamo ancora riscontri in via ufficiale da parte dell’azienda di produzione, che non ha né confermato né smentito l’esistenza di questi dispositivi.