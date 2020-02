Esistono varie app per fare amicizia. Si tratta di applicazioni per conoscere persone che sono molto gettonate. Sono delle app che in genere vengono utilizzate sugli smartphone di ultima generazione. Infatti anche chi utilizza i dispositivi mobili, come smartphone e tablet, spesso opera anche fuori casa, quando non ha a disposizione il PC.

Lo smartphone si rivela molto utile per compiere diverse attività, fra le quali possiamo annoverare anche quella di conoscere persone nuove e di ampliare il proprio giro di amicizie. Come abbiamo detto, ci sono diverse applicazioni per fare nuove conoscenze e puoi utilizzare quella che fa al caso tuo tenendo conto dell’applicazione trova amici che soddisfi le tue necessità.

Se ti piacerebbe conoscere di più su questo tipo di applicazioni, ti daremo qualche consiglio utile, indicandoti le varie app per fare amicizia.

Happn

Se ti chiedi come conoscere nuove persone, ti puoi rivolgere all’applicazione che si chiama Happn, che è disponibile sia per Android che per iOS. Inoltre la puoi utilizzare anche su Windows Mobile. Con questa applicazione puoi conoscere delle nuove persone, attraverso la visualizzazione degli utenti che sono iscritti al servizio e si trovano nella tua stessa zona.

È un’applicazione gratis. Per servirtene non devi fare altro che connetterti tramite Facebook e autorizzare l’applicazione ad accedere alle informazioni che riguardano il rilevamento della tua posizione. Puoi conoscere nuove persone tramite questa app per fare amicizia con like per far capire il tuo interesse.

Tinder

Una delle più famose app per fare amicizia è sicuramente Tinder, che puoi utilizzare sia sui tuoi dispositivi Android che su iOS. Tinder è molto simile nelle sue funzionalità a quelle tipiche di un social network.

Oggi usano questo servizio moltissimi utenti che desiderano procurarsi nuovi appuntamenti. Non devi fare altro che effettuare la registrazione e creare un tuo profilo. Anche con Tinder puoi incontrare persone che sono localizzate nella tua stessa zona di riferimento.

Once

Fra le app per fare amicizia non possiamo non ricordare Once. Si tratta di uno strumento disponibile anch’esso sia per Android che per iOS. Si differenzia dalle altre più classiche per il fatto che permette soltanto di fare una nuova conoscenza al giorno.

Agli utenti Once mostra soltanto un profilo ogni 24 ore. Si tratta di un profilo di un’altra persona che potrebbe essere potenzialmente interessante da conoscere. Sono dei profili che vengono selezionati in base alle informazioni che tu stesso fornisci su ciò che ti piace.

Once è disponibile gratuitamente, ma puoi fare anche acquisti per sbloccare delle funzioni aggiuntive che faciliteranno le conoscenze.

Skout

Con questa app per fare amicizia gli iscritti vengono catalogati in base ai loro gusti. Puoi riuscire ad individuare persone interessanti da conoscere non soltanto facendo riferimento ad una specifica zona, ma anche in generale. Puoi decidere chi ritieni essere più interessante.

Twoo

Un elemento che contraddistingue questa app per fare amicizia è rappresentato dalla possibilità di creare un profilo personale rispondendo ad alcune domande che l’applicazione ti propone automaticamente.

Poi gratuitamente si andrà a fare un confronto con altri profili che possono essere affini, per proporre la nascita di una nuova amicizia.

MeetMe

MeetMe è sicuramente uno dei servizi più famosi per incontrare nuove persone e per fare nuove amicizie. Attraverso questo servizio puoi parlare in chat, per scoprire se hai delle reali affinità con chi potenzialmente è interessante.

Chiunque può iscriversi gratis su MeetMe. Esegui la registrazione con i dati che ti vengono richiesti dall’apposito modulo di iscrizione e poi fai clic su registrati gratis. In alternativa puoi effettuare il login anche attraverso Facebook.

Già a partire dalla schermata principale dell’app vedi i vari profili disponibili. Quando trovi una persona che ti interessa fai tap sulla sua foto per visualizzare informazioni più dettagliate.

La puoi salutare facendo tap sul bottone saluta ed eventualmente la persona contattata ti risponderà tramite chat. Puoi prendere parte anche a delle discussioni pubbliche per avere più possibilità di ampliare le tue conoscenze.

Molto interessante la funzione IO, per gestire in maniera efficiente le notifiche e per sapere chi ha visualizzato il tuo profilo. Inoltre sempre tramite la stessa funzione puoi gestire gli utenti preferiti ed accedere a diverse funzioni premium.

Anche MeetMe è un sito molto interessante che puoi utilizzare sui tuoi dispositivi mobili, essendo un servizio disponibile sia per i device Android che per i sistemi operativi iOS. Inoltre è utilizzabile anche su Windows Mobile.