Ci sono molte aspettative sull’uscita del nuovo iPhone, anche perché il nuovo prodotto di Apple strizza davvero l’occhio a tutti gli appassionati di queste interessanti tecnologie, ultimi ritrovati del mondo del mobile. Come al solito, quando un prodotto suscita una certa curiosità, è destinato a fare parlare molto di sé.

L’eliminazione delle cuffiette dalla confezione dell’iPhone 12

Già alcune voci parlano del fatto che Apple abbia deciso di eliminare le cuffiette in dotazione nella confezione dell’iPhone. Alcuni giorni fa c’è stata una certa discussione sull’argomento, perché sembra essere una strategia confermata da fonti molto vicine al colosso di Cupertino.

La scelta di Apple risponderebbe ad una precisa strategia, soprattutto di carattere commerciale. Di certo è un dettaglio destinato a creare sempre delle opinioni discordanti. Ma comunque a questo punto non ci resta che aspettare, perché le intenzioni dell’azienda appariranno molto più chiare nel momento in cui ci troveremo di fronte ad un dato di fatto.

Apple punta ad eliminare anche il caricabatterie

Ma come la prenderanno tutti gli appassionati di prodotti Apple, sapendo che ci potrebbe essere anche la possibilità che Apple elimini dalla confezione dell’iPhone 12 anche il caricabatterie?

Ancora una volta a confermare questa decisione sarebbe un analista molto vicino alle fonti Apple. Si tratta ancora una volta di una strategia commerciale predefinita che il colosso vuole adottare su tutti i suoi prodotti?

Non c’è dato di saperlo, anche perché su questo argomento ci sono voci molto discordanti e al momento le indiscrezioni sulla possibile assenza del caricabatterie riguardano soltanto l’iPhone 12. Anche in questo caso non ci resta che attendere le future mosse di Apple, per cercare di capirne di più.