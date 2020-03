Continuano ad arrivare delle nuove indiscrezioni sul Google Pixel 4a. Quelle che provengono direttamente da Twitter sono delle possibili foto che svelano il design del device. Il prossimo smartphone di Google, che sono in tanti ad attendere, potrebbe essere proprio come ci svelano le nuove immagini reali. Non è passato molto tempo da quando abbiamo avuto la possibilità di dare uno sguardo ad altre foto possibili del Google Pixel 4a. Adesso nuove immagini ci permettono di saperne di più.

Il sensore posteriore di Google Pixel 4a sarà singolo

Una delle caratteristiche che risalta maggiormente per quanto riguarda le specifiche tecniche del nuovo Google Pixel 4a è quella relativa alla fotocamera posteriore. Si tratta, come confermano anche le nuove foto reali del device, diffuse da TechDroider, di un singolo sensore.

L’esperienza dell’azienda di Mountain View nel settore software consente evidentemente alla casa di produzione di usare un solo sensore per la fotocamera posteriore.

Anche questa volta dobbiamo confermare la presenza di un lettore delle impronte che si trova nella parte posteriore del device e l’esistenza di un modulo quadrato che ospita il sensore posteriore, oltre al flash LED.

La cornice superiore nella parte frontale sarà quasi assente

Un’altra delle caratteristiche che viene messa in evidenza nel nuovo Google Pixel 4a è la presenza di una cornice molto ridotta per la parte superiore del dispositivo, per quanto riguarda il design frontale.

Questo è stato possibile grazie all’inserimento di un piccolo foro che dovrebbe essere posizionato nella parte in alto a sinistra del dispositivo tecnologico di Google.