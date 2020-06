Il nuovo Google Pixel 4a potrebbe non essere disponibile sul mercato a breve. Arrivano infatti delle nuove indiscrezioni che parlano di un rinvio dell’uscita del nuovo smartphone al prossimo mese di ottobre. Quindi il nuovo Google Pixel 4a potrebbe essere disponibile, secondo le ultime indiscrezioni, soltanto fra qualche mese e non in tempi brevi. Le ultime indiscrezioni in particolare non fanno altro che posticipare ancora una volta il possibile lancio del nuovo prodotto tecnologico.

Il nuovo Google Pixel potrebbe essere lanciato ad ottobre

A riferire sul nuovo possibile rinvio dell’uscita del Google Pixel 4a è stato Jon Prosser, direttamente sul social network Twitter. Con un messaggio lanciato da Prosser su Twitter, infatti, è stato ipotizzato un nuovo rinvio dell’arrivo sul mercato del prodotto mobile di Google.

In particolare in precedenza si era parlato della possibilità che il nuovo smartphone della serie Pixel sarebbe stato disponibile il 13 luglio 2020. Adesso però Prosser ha ipotizzato l’arrivo del nuovo Google Pixel per il prossimo 22 ottobre.

Le caratteristiche tecniche dello smartphone

Secondo il messaggio lasciato su Twitter, la presentazione ufficiale dello smartphone dovrebbe avvenire comunque a luglio. Ma sarebbe necessario attendere altri mesi prima di poter vedere l’arrivo sul mercato del device mobile.

Nel frattempo possiamo dare uno sguardo alle principali caratteristiche tecniche di Google Pixel 4a, che dovrebbe avere un processore Snapdragon 730, memoria RAM da 6 GB e sistema operativo Android 10.

La fotocamera dovrebbe avere delle caratteristiche molto interessanti, con la possibilità di fornire delle foto davvero interessanti dal punto di vista della qualità. Lo smartphone dovrebbe essere disponibile in due colorazioni differenti, Barely Blue e Black.