C’è molta attesa per l’arrivo di Google Pixel 6 e davvero il colosso di Mountain View da questo punto di vista si sta avviando sulla strada di prendere decisioni che segnano un cambiamento profondo rispetto al passato. Infatti, secondo quanto hanno confermato alcuni rumor, soprattutto con Google Pixel 6 ci sarà un cambio di stile che non passerà inosservato. Tutti però si chiedono quando saranno disponibili i prodotti della serie Google Pixel 6 e quelli che faranno parte della serie Google Pixel 6 Pro. Ora sono arrivate delle altre indiscrezioni molto interessanti anche per quanto riguarda questo punto di vista.

La serie Google Pixel 6 arriverà il 13 settembre?

Delle informazioni ci arrivano dal leaker Bald Panda, il quale afferma che la nuova generazione di smartphone targati Google dovrebbe essere disponibile dal giorno 13 settembre, quindi su questo argomento già si sono lanciate varie ipotesi, soprattutto perché si è fatto un confronto con la tempistica prevista per il lancio della serie iPhone 13 di Apple.

Se veramente verrà confermata l’indiscrezione che riguarda il 13 settembre per Google Pixel 6, ci sarà un vero e proprio testa a testa tra Google e Apple, visto che i nuovi smartphone di Mountain View verrebbero lanciati soltanto ad un giorno di distanza rispetto ai prodotti di Cupertino.

Le specifiche tecniche di Google Pixel 6

Sappiamo già alcune caratteristiche importanti che riguardano le specifiche di Google Pixel 6, che avrà uno schermo Full HD+ da 6,4 pollici (Google Pixel 6 Pro display da 6,7 pollici). Entrambi i prodotti punteranno su un design futuristico e sul rinnovo del comparto fotografico. Gli smartphone della serie Google Pixel 6 avranno anche il nuovo processore Tensor.