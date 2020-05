È disponibile per l’acquisto in Italia Huawei P30 Pro New Edition. Una novità che da tempo era attesa, dopo che il nuovo smartphone aveva fatto il suo arrivo in Europa. Basta attendere soltanto qualche giorno, per poi partire ufficialmente dall’1 giugno con le vendite.

Regali inattesi e tante novità

Coloro che decideranno di acquistare Huawei P30 Pro New Edition tra l’1 e il 30 giugno avranno la possibilità di aggiudicarsi dei veri e propri regali. Infatti in aggiunta al telefono saranno disponibili le cuffie wireless Freebuds 3, il wireless charger e 50 GB di archiviazione su Huawei Cloud.

Inoltre sempre per questi utenti ci sarà la disponibilità di tre mesi di abbonamento Huawei Music e 15 euro da poter spendere su Huawei Video.

Quali sono le caratteristiche tecniche di Huawei P30 Pro New Edition

Il nuovo smartphone ha uno schermo OLED da 6,47 pollici Full HD+. È dotato di un processore Kirin 980 e presenta 8 GB di RAM. Inoltre offre un nuovo taglio di memoria interna, che è quello da 256 GB.

Molto ricco anche il comparto fotografico, che, sul lato posteriore, si compone di tre sensori: una fotocamera da 40 MP, una grandangolare da 20 MP e un teleobiettivo da 8 MP. Sul lato anteriore un sensore da 32 MP.

Il nuovo smartphone ha una batteria da 4200 mAh e ha il lettore di impronte integrato nel display. Si potrà acquistare al prezzo di 849,90 euro.