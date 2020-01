Se avrà il nome di iPhone SE 2 o di iPhone 9 ancora non lo sappiamo di preciso. Quel che è certo è che il nuovo iPhone economico di Apple sta per arrivare. Almeno così affermano delle fonti ben informate. Un rapporto messo a punto di recente da Bloomberg ha messo in evidenza alcune delle caratteristiche dell’iPhone economico, che già a dire la verità erano state annunciate in precedenza, ma che sembrano quindi confermate ancora una volta.

Le caratteristiche del nuovo iPhone economico

Secondo le fonti, il nuovo iPhone economico potrebbe essere prodotto già a partire dal mese di febbraio, visto che la presentazione ufficiale del device di Apple dovrebbe avvenire il prossimo marzo.

Il nuovo iPhone che non dovrebbe costare molto avrà un aspetto simile, per quanto riguarda il design, a quanto abbiamo visto nel caso dell’iPhone 8. Dovrebbe trattarsi nello specifico di uno schermo da 4,7 pollici con delle cornici abbastanza evidenti nella parte superiore e nella parte inferiore del display.

Tra le altre caratteristiche dobbiamo ricordare una fotocamera singola nella parte posteriore, anche se non sappiamo ancora la risoluzione del sensore.

Inoltre sarà presente il sensore Touch ID integrato nel tasto Home. Il processore verrà ripreso dall’iPhone 11 che già conosciamo e sarà l’A13.

Il possibile prezzo del nuovo iPhone

Non si tratta di informazioni nuove, in realtà, ma anche Bloomberg sembra confermare questi dettagli. Non conosciamo ancora il prezzo del nuovo dispositivo, ma alcune indiscrezioni confermano che si potrebbe partire da una cifra che corrisponde a 399 dollari.

L’obiettivo dell’azienda di Cupertino sarebbe quindi anche quello di entrare all’interno dei mercati di alcuni Stati nei quali primeggiano i device economici con sistema operativo Android.