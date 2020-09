Con iOS 14 arriva su iPhone una novità rilevante per quanto riguarda la sicurezza degli utenti. È stato infatti introdotto un puntino LED, di diverso colore, verde e arancione, che si trova sulla parte alta dello schermo. Attraverso questo LED, che cambia tonalità cromatica, viene segnalato agli utenti l’uso del microfono o della fotocamera. Scopriamone di più in maniera dettagliata e vediamo come funziona.

I nuovi indicatori introdotti da Apple sull’iPhone

Molti utenti si sono chiesti proprio che cosa indica questo puntino LED di colore variabile, arancione o verde, che in alcuni casi può apparire sulla parte alta dello schermo del melafonino. Proprio i diversi colori indicano l’uso di alcuni strumenti dell’iPhone. Il puntino infatti si colora di verde quando utilizziamo la fotocamera. Appare di una tonalità arancione quando invece viene utilizzato il microfono.

Apple ha deciso di introdurre nei suoi device questi indicatori, per indicare anche quando gli strumenti in questione vengono utilizzati anche da terze parti. Naturalmente si tratta di un aspetto molto importante, riguardo al quale fino ad ora gli utenti non avevano avuto la possibilità.

L’importanza del LED per quanto riguarda la privacy

L’introduzione del puntino che si colora di arancione o di verde per indicare l’uso del microfono o della fotocamera appare decisamente una novità importante. Molte volte capita infatti che gli utenti installino una certa applicazione, di cui non conoscono tutte le funzionalità e i risvolti.

Può capitare che questa applicazione, anche ad insaputa degli utenti, attivi la fotocamera o il microfono. Si tratta di un aspetto davvero molto delicato, perché va a collidere decisamente con la privacy di chi utilizza lo smartphone. Invece adesso gli utenti hanno uno strumento di difesa in più.