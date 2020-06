iOS 14 è il nuovo sistema operativo che Apple propone per gli iPhone. Molte sono le novità e i dettagli che sono stati svelati su iOS 14 nel corso della WWDC 2020. Vediamo subito di che cosa si tratta.

Per gli smartphone Apple dimensioni differenti

Come hanno chiarito i responsabili del colosso di Cupertino, per gli smartphone Apple si propongono delle dimensioni differenti, che riguardano in particolare i widget, che sono interamente personalizzabili dagli utenti.

Per esempio si può selezionare un widget e poi si può decidere di posizionarlo nella posizione preferita. Si possono attivare delle opzioni che permettono di modificare il widget in maniera automatica.

Al momento le fonti ufficiali dell’azienda non hanno chiarito quale sarà la data di uscita di questo nuovo sistema operativo che permette tutte queste opzioni. È probabile però che la versione di iOS 14 comincerà ad essere distribuita sugli iPhone a partire dal mese di settembre.

Le altre funzioni di iOS 14 di Apple

Ma ci sono molte altre novità che attendono tutti coloro che potranno usufruire del sistema operativo iOS 14. Per esempio nel corso dell’evento si è parlato anche del fatto che il nuovo sistema operativo degli iPhone è capace di rendere l’interfaccia utente di Siri meno invasiva.

Inoltre Apple avrebbe deciso di potenziare i messaggi con alcune feature utili, fra le quali possiamo ricordare le conversazioni e i gruppi. Arriveranno anche tante nuove memoji. iOS 14 renderà l’app Mappe più accurata rispetto a quella attuale. Al suo interno gli utenti potranno trovare anche la funzione Guide, con tante informazioni in più sui percorsi per giungere a destinazione.