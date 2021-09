L’uscita di iPhone 14 non è molto vicina, considerando anche il fatto che ancora dobbiamo vedere tutte le caratteristiche del nuovo iPhone 13. Quest’ultimo sarà lanciato il 14 settembre, ma nell’attesa non mancano i dettagli e le informazioni sul futuro modello di smartphone di casa Apple, iPhone 14, che sembra dover segnare una vera e propria rivoluzione. La rivoluzione, che è stata anticipata con delle indiscrezioni del leaker Jon Prosser, sarà relativa a diversi aspetti, a partire dal design del dispositivo e passando per i materiali usati e per il comparto dedicato alle foto. Vediamo alcune interessanti anticipazioni!

Struttura in titanio e comparto foto allineato

Come potrebbe essere iPhone 14? Le ultime indiscrezioni sul dispositivo tecnologico mobile ci indicano che il design potrebbe essere simile in alcuni aspetti ai modelli che conosciamo attualmente, ma allo stesso tempo ci potrebbero essere delle novità molto interessanti.

La struttura potrebbe infatti essere realizzata in titanio e potrebbe offrire una resistenza maggiore, con un peso che risulta inferiore rispetto all’alluminio. Anche il comparto fotografico, secondo i rumor che sono stati diffusi nelle ultime ore, potrebbe avere a disposizione delle novità, a partire dal fatto che probabilmente sarà allineato alla scocca e quindi senza spessori particolari.

Sarà eliminato il notch?

Tra le altre caratteristiche che potrebbe avere iPhone 14 possiamo ricordare i tasti del volume, che potrebbero assumere una forma rotondeggiante. Diverse sembrerebbero le somiglianze dal punto di vista dell’aspetto con iPhone 4, anche per quanto riguarda i microfoni e la porta Lightning, che potrebbe diventare una USB-C.

Un altro dettaglio potrebbe riguardare l’eliminazione del notch nella parte anteriore del display. Un minuscolo foro sullo schermo potrebbe essere situato nella parte alta, per ospitare il sensore fotografico dedicato ai selfie. Gli altri sensori per il riconoscimento facciale potrebbero essere integrati sotto lo schermo.

Al momento si tratta ovviamente soltanto di rumor non confermati ufficialmente, ma il leaker che le ha diffuse non è certo nuovo a questa tipologia di informazioni, che spesso si sono rivelate corrispondenti alla realtà. Innanzitutto non ci resta che seguire la presentazione del nuovo iPhone 13, per saperne di più in futuro sulle prossime versioni dello smartphone.