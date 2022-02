Apple sta preparando un nuovo smartphone, la nuova generazione di iPhone SE, che metterà a disposizione degli utenti il supporto alla tecnologia 5G. Si tratta della terza generazione, che per la prima volta integrerà anche il supporto al 5G. Sono state diffuse numerose indiscrezioni su questo nuovo device di Apple nel corso delle ultime settimane, ma adesso abbiamo qualche dettaglio in più.

Le novità dell’iPhone SE di Apple con 5G

Infatti Mark Gurman di Bloomberg ha diffuso una notizia davvero interessante, quella relativa alla data di presentazione del nuovo iPhone SE, il primo con il supporto al 5G. Si tratta della giornata dell’8 marzo di quest’anno, la data in cui potremo assistere al nuovo evento Apple che mostrerà a tutti le caratteristiche del nuovo iPhone SE.

Questo nuovo smartphone di Apple metterà a disposizione degli utenti che decideranno di acquistarlo un aggiornamento del processore, oltre che un rinnovamento del comparto fotografico, se facciamo il confronto con la generazione precedente, uscita nel corso del 2020.

In arrivo anche il nuovo iPad Air

L’8 marzo sarà una giornata importante per gli appassionati dei prodotti Apple, visto che sarà anche il giorno della presentazione del nuovo iPad Air. Anche questo nuovo iPad avrà a disposizione un aggiornamento del processore e la tecnologia 5G, per le versioni del tablet che hanno la connessione dati.

Tra le novità dell’evento di Apple, anche la possibilità di vedere all’opera il nuovo Face ID per lo sblocco dei device. Gurman comunque indica anche come improbabile la possibilità per la stessa giornata della presentazione di un nuovo Mac che abbia a disposizione il processore M1. Con molta probabilità per assistere a questa presentazione dovremo attendere la seconda metà del 2022.