Si chiamano LG K41S, K51S e K61: sono i tre nuovi modelli di smartphone presentati proprio da LG in queste ore, che fanno parte della fascia media del mercato dei telefoni mobili. Anche se appartengono ad una fascia che si può considerare media, in realtà i tre nuovi smartphone presentati da LG hanno delle caratteristiche tecniche veramente avanzate dal punto di vista tecnologico. I nuovi modelli molto probabilmente dovevano essere presentati nel corso del Mobile World Congress di Barcellona, che è stato di recente annullato a causa della diffusione del coronavirus.

Le specifiche del nuovo LG K61

LG K61 presenta un display da 6,5 pollici Full HD+ e mette a disposizione degli utenti RAM da 4 GB e memoria interna da 64 o 128 GB, che è comunque espandibile fino ad una quantità di 2 TB tramite una microSD.

La fotocamera frontale è da 16 MP, mentre nella parte posteriore troviamo una fotocamera quadrupla che presenta un sensore principale da 48 MP, oltre ad altri tre sensori con caratteristiche specifiche da 8 MP, 2 MP e 5 MP. La batteria è da 4000 mAh.

Le caratteristiche del nuovo LG K51S e del nuovo LG K41S

Anche il nuovo LG K51S presenta uno schermo da 6,5 pollici, ma realizzato con tecnologia HD+. La RAM è da 3 GB, mentre la memoria interna è da 64 GB, sempre espandibile con microSD. La fotocamera frontale è da 13 MP, mentre posteriormente troviamo quattro sensori da 32 MP, 5 MP, 2 MP e 2 MP. Anche in questo caso la batteria è da 4000 mAh.

LG K41S presenta uno schermo HD+ da 6,5 pollici, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile. La fotocamera posteriore è quadrupla con sensori da 13, 5, 2 e 2 MP. Il sensore frontale è invece da 8 MP. La batteria anche in questo smartphone ha una capacità di 4000 mAh.

Disponibilità dei nuovi device sul mercato

Non sappiamo ancora con precisione i possibili prezzi dei tre nuovi smartphone di LG. In ogni caso è evidente che i tre modelli saranno resi disponibili nel secondo trimestre dell’anno in corso, inizialmente in America e successivamente anche in Asia e nel nostro continente.