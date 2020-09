Non è ancora stata ufficializzata la data di lancio dei nuovi iPhone 12, ma già emergono delle indiscrezioni interessanti che ci dicono come questi nuovi device potrebbero essere. I nuovi telefoni di Apple sono quasi pronti a fare il loro debutto sul mercato, in un periodo molto particolare, caratterizzato da un’emergenza sanitaria in corso diffusa a livello globale. Questo però non sembra aver condizionato i piani della casa di Cupertino, che a quanto pare vuole puntare sulla produzione di 75 milioni di nuovi iPhone entro la fine dell’anno in corso, un numero che sembra essere in linea con quello dell’anno precedente.

Le caratteristiche dei nuovi iPhone 12

Sembra ormai chiaro che i nuovi iPhone avranno proprio il nome di iPhone 12 e che saranno in grado di supportare la tecnologia 5G per la connettività di ultima generazione.

Dovrebbero essere disponibili in totale quattro versioni di nuovi iPhone, che avranno un design abbastanza simile, anche se potranno beneficiare di dimensioni dei display differenti. Si parla di 5,4 pollici, 6,1 pollici e poi di due versioni Pro con schermo da 6,1 e 6,7 pollici. Tutti dovrebbero avere uno schermo OLED.

Il design dei nuovi modelli di iPhone dovrebbe essere con i bordi squadrati, in modo simile a quelli che vediamo nell’iPad Pro di ultima generazione.

In arrivo anche un nuovo iPad Air e due nuovi Apple Watch

In questo periodo non possiamo che attendere il lancio ufficiale dei nuovi device di Apple, che dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane. La casa di produzione dovrebbe presentare, oltre agli iPhone tanto attesi, anche un nuovo iPad Air, che avrebbe un display simile nelle sue caratteristiche all’edizione Pro, e due Apple Watch di nuova generazione, un sostituto della famosa Series 3 e un nuovo prodotto appartenente alla sesta generazione, successore dei device indossabili della Series 5.