È stato presentato ufficialmente da pochissimo il nuovo OnePlus 8T, uno smartphone che punta molto su diversi aspetti delle sue specifiche tecniche. In particolare una grande attenzione è rivolta nei confronti della batteria e del sistema di ricarica, visto che può garantire un’intera giornata di utilizzo in 15 minuti, e poi viene posta l’attenzione anche sul comparto fotografico del device, con quattro sensori. Vediamo cosa c’è da sapere sulle specifiche tecniche ufficiali di OnePlus 8T.

Le specifiche tecniche dello smartphone

Partiamo dal processore, un Qualcomm Snapdragon 865 con la possibilità di sfruttare la tecnologia di connettività 5G. Inoltre presenta un sistema di raffreddamento a camera di vapore. La memoria RAM è da 8 o 12 GB, mentre la memoria interna corrisponde a 128 o 256 GB.

Lo schermo è un Fluid AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel. La copertura è in vetro Corning Gorilla Glass 2.5D. È presente, come abbiamo già specificato, la connettività 5G, oltre al Bluetooth 5.1 e ad USB C 3.1.

È disponibile anche l’opzione dual SIM per questo smartphone, che si presenta con un sistema operativo Android 11 e interfaccia utente OxygenOS 11. La batteria è formata da due unità, per 4.500 mAh in totale. È presente un sistema di ricarica rapida a 65 watt.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, è presente una quadrupla fotocamera nella parte posteriore, con sensore principale da 48 MP, ultra grandangolare da 16 MP, macro da 5 MP e monocromatico da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

Prezzi e data di uscita di OnePlus 8T

OnePlus 8T è già disponibile per i preordini a partire dal sito ufficiale. Le vendite partiranno dal 20 ottobre. Il device sarà disponibile anche su Amazon. La versione da 8 e 128 GB costa 599 euro ed è disponibile nei colori Aquamarine Green e Lunar Silver. La versione da 12 e 256 GB di memoria ha un prezzo di 699 euro e può essere acquistata nella colorazione Aquamarine Green.