Manca davvero poco alla presentazione ufficiale di OnePlus 8T. Il nuovo smartphone sarà infatti annunciato ufficialmente tra pochissimi giorni e nel frattempo continuano ad arrivare delle indiscrezioni interessanti sulle caratteristiche che potrà avere il device mobile in questione. Questa volta le informazioni che arrivano riguardano in particolare la fotocamera del dispositivo tecnologico.

Una cover svela le novità della fotocamera

A svelare le novità è stata in particolare l’immagine di una cover per lo smartphone OnePlus 8T, che è stata mostrata dalla fonte Case-Mate. La fonte in questione ha svelato come dovrebbe essere la cover trasparente per il cellulare.

Osservando la parte posteriore della cover emergono di conseguenza dei dettagli molto interessanti su quali potrebbero essere le specifiche del comparto fotografico dello smartphone. In particolare emerge la presenza dell’alloggiamento dei sensori all’interno di un rettangolo ben evidenziato.

Saranno presenti quattro sensori per le fotocamere che avranno una disposizione particolare a forma di L. Sono comunque presenti altri elementi che compongono il rettangolo e che fanno in modo che quest’ultimo abbia una disposizione su due colonne.

Tra gli elementi che caratterizzano il comparto fotografico troviamo anche un laser che ha l’obiettivo di gestire l’autofocus. La fotocamera principale nella parte posteriore dello smartphone avrà anche un PDAF e una risoluzione da 48 MP. Gli altri sensori avranno una risoluzione di 16 MP, di 5 MP e di 2 MP.

Le altre specifiche di OnePlus 8T

Ricordiamo che il nuovo OnePlus 8T sarà presentato ufficialmente il prossimo 14 ottobre e che avrà, tra le specifiche tecniche, un processore Snapdragon 865 e uno schermo da 6,55 pollici. La batteria sarà da 4500 mAh, capace di assicurare una buona autonomia al dispositivo.