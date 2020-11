OnLeaks ha pubblicato in rete delle nuove immagini che dovrebbero rappresentare il prossimo OnePlus 9 Pro. Il noto leaker, che spesso ha messo a disposizione degli utenti delle anticipazioni interessanti su diversi prodotti dedicati al mercato del mobile, ha specificato che le immagini mostrate dovrebbero essere corrispondenti quasi totalmente alla realtà, anche se ci potrebbero essere delle piccole modifiche ad alcune peculiarità del device, come quelle che riguardano la sistemazione della fotocamera.

Alcune caratteristiche possibili di OnePlus 9 Pro

Per quanto riguarda le caratteristiche del design del nuovo prodotto, OnePlus 9 Pro potrebbe prevedere delle specificità simili a quelli di altri elementi che abbiamo avuto occasione di vedere sullo smartphone OnePlus 8T e su OnePlus Nord, a partire proprio dalla forma del comparto che ospita la fotocamera nella parte posteriore dello smartphone.

La diagonale dello schermo dovrebbe essere da 6,7 pollici e sulla parte posteriore possiamo vedere una scocca in metallo e in vetro, come d’altronde accade in altri device appartenenti alla fascia alta del mercato del mobile.

Le possibili combinazioni del comparto fotografico

Per quanto riguarda nello specifico il comparto fotografico, dovremmo essere in presenza di una quadrupla fotocamera, proprio come accadeva nelle versioni precedenti del dispositivo mobile.

Con molta probabilità, tra i sensori dovremmo trovare un obiettivo grandangolare, un sensore ultrawide e diverse altre configurazioni, come un macro, un sensore di profondità o un sensore monocromatico. È ancora presto però per sapere ulteriori dettagli più precisi su questo argomento.

Gli smartphone OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro dovrebbero arrivare sul mercato dei device mobili a partire dal prossimo mese di marzo.