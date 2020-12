Samsung Galaxy F62 è il nome di un nuovo smartphone di Samsung che dovrebbe essere lanciato nei mesi iniziali del prossimo anno. A parlare di questa possibilità è stato 91mobiles, che ha riportato dei rumor riferibili ad Ishan Agarwal. Secondo quanto viene precisato dalle ultime indiscrezioni emerse sull’argomento, il nuovo smartphone appartenente alla serie Galaxy F avrebbe il numero di modello SM-E625F. Al momento sarebbe in fase di realizzazione e potrebbe essere immesso sul mercato a breve in India, anche se non conosciamo la data precisa del suo lancio ufficiale.

Non conosciamo molti dettagli sullo smartphone

Non conosciamo ovviamente ancora nemmeno le caratteristiche tecniche del nuovo Samsung Galaxy F62, ma, adesso che conosciamo qualche dettaglio in più sulla fase di lavorazione del device mobile, molto probabilmente possiamo aspettarci presto qualche novità anche per quanto riguarda le specifiche del dispositivo.

Quindi con molta probabilità nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più sull’argomento. Attualmente sappiamo comunque che questa serie, contrassegnata dalla sigla “Galaxy F”, è rivolta in modo particolare al mercato dell’India, a differenza di altre serie, come la Galaxy M, che è disponibile anche su portali come Amazon.

Il Samsung Galaxy F62 non sarà l’unica novità

Non conosciamo, come già dicevamo in precedenza, ulteriori dettagli sulle possibili caratteristiche tecniche del nuovo dispositivo mobile di Samsung. È però da dire che, con molta probabilità, quello di cui parliamo potrebbe non rappresentare l’unica novità che verrà messa a punto dalla casa di produzione nel corso dei prossimi mesi.

Infatti nello specifico siamo in attesa di saperne di più anche sul Galaxy M12, che dovrebbe essere un device molto interessante, al pari del Galaxy F12, che verrà presentato in futuro.