Dovrebbe avere una batteria con caratteristiche molto interessanti il nuovo Samsung Galaxy M31, smartphone che dovrebbe appartenere alla categoria dei low cost. L’azienda di produzione non si prepara soltanto al lancio degli smartphone della serie S20 e del nuovo pieghevole. Dovrebbe essere in arrivo infatti un nuovo smartphone che non dovrebbe avere un prezzo molto elevato: si tratterebbe proprio del Samsung Galaxy M31.

Una batteria capace di garantire alte prestazioni

Quello che emerge dalle indiscrezioni sulle possibili caratteristiche tecniche del nuovo smartphone è soprattutto una batteria dalla capacità molto alta. Si parla di ben 6000 mAh, con la possibilità di rendere un’autonomia del dispositivo di due giorni.

Sono soltanto delle indiscrezioni quelle che arrivano in queste ore dalla rete, ma sembra proprio che il Samsung Galaxy M31 farà parlare di sé proprio per le sue specifiche tecniche, anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Dovrebbe essere presente infatti anche un sensore da 64 MP.

Le altre specifiche tecniche del Samsung Galaxy M31

Il nuovo smartphone dovrebbe essere presentato il prossimo 25 febbraio. Nell’attesa non possiamo non citare le recenti indiscrezioni che parlano proprio delle specifiche tecniche del nuovo device.

Il telefono dovrebbe avere uno schermo da 6,4 pollici Full HD+, un notch a goccia al centro del display, RAM da 6 GB e memoria interna da 128 GB, comunque espandibile. Il processore dovrebbe essere un Exynos 9611.

In una fase iniziale lo smartphone Samsung Galaxy M31 sarà annunciato in India. Non sappiamo ancora quando potremo vedere lo smartphone nel nostro continente e quindi anche nel nostro Paese. Molto probabilmente il prezzo del Galaxy M31 potrebbe aggirarsi intorno ai 250 o 300 euro.