È arrivato Samsung Galaxy M32, dopo che il nuovo smartphone era stato anticipato da diversi leak, che in parte ne avevano svelato le caratteristiche tecniche. C’era in effetti una grande attesa per questo nuovo prodotto tecnologico, anche se possiamo dire che tutti si sono subito resi conto, anche attraverso le anticipazioni, che molti punti sono in comune con gli altri prodotti della famiglia Galaxy M, a partire dalla grande autonomia per quanto riguarda la batteria.

Le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy M32

L’idea di fondo da parte della casa produttrice del Samsung Galaxy M32 è quella di offrire tante funzioni, un prodotto eccezionale ad un prezzo che sia accessibile a tutte le tasche. Il nuovo smartphone presenta uno schermo AMOLED Infinity-U con risoluzione Full HD+ e 6,4 pollici.

Presenta pure il caratteristico notch a goccia. Sul lato frontale ha un sensore da 20 MP. A livello posteriore il comparto fotografico è formato da quattro sensori. Si tratta di quello principale da 64 MP, quello ultra grandangolare da 8 MP e altri due sensori da 2 MP ciascuno.

La batteria è da 5000 mAh e possiede il supporto alla ricarica rapida a 25 W. Il sistema operativo è Android 11. Lo smartphone mette a disposizione 6 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, con la possibilità di espanderlo fino a 1 TB tramite micro SD.

Il prezzo e la disponibilità

Da subito Samsung Galaxy M32 è disponibile per gli ordini con spedizioni che inizieranno a partire dal 15 luglio. Le colorazioni sono black, blue e white e il prezzo è di 299 euro.