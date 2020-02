Emergono nuovi dettagli sui vari modelli degli smartphone Samsung Galaxy S20, che saranno presentati a breve. In particolare le nuove informazioni sui device riguardano il processore e la memoria RAM. Secondo quanto emerge da un test che è stato pubblicato su Geekbench, i tre modelli della serie avranno tutti 12 GB di RAM e lo stesso processore. Ma vediamo di scoprirne di più sulle versioni di Samsung Galaxy S20.

Il processore dei tre modelli di Samsung Galaxy S20

Una delle informazioni che emergono dal test su Geekbench riguarda proprio il processore utilizzato nei device. I dettagli su Samsung Galaxy S20 riguardano in particolare il mercato della Corea del Sud. Sembra proprio che il SoC per tutti e tre i modelli dovrebbe essere in questo mercato lo Snapdragon 865.

Le cose però dovrebbero andare diversamente per il nostro continente. Le versioni del nuovo Galaxy di Samsung infatti avranno con molta probabilità il processore Exynos 9830. Il SoC Snapdragon 865 verrà invece usato in tutti gli altri mercati del mondo in cui è prevista la commercializzazione.

La memoria RAM sarà uguale in tutti e tre i modelli di Samsung Galaxy S20

Un altro dato molto interessante è quello relativo alla memoria dei tre modelli del nuovo device di Samsung. La serie infatti avrebbe 12 GB di memoria RAM per tutte e tre le versioni.

È possibile dire, secondo quanto emerge dal test, che i vari modelli avrebbero delle prestazioni simili, anche per le loro caratteristiche tecniche. Per questo motivo il punteggio assegnato nel test è praticamente uguale per le tre versioni.