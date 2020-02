Sono sempre più frequenti le notizie che riguardano Samsung Galaxy S20 e S20 Ultra. D’altronde c’è grande attesa e ci sono alte aspettative per questi due nuovi modelli. Gli utenti più appassionati della serie non vedono l’ora di saperne di più e adesso possono contare su qualche dettaglio in più che riguarda anche l’anticipazione dei prezzi, almeno in riferimento a quelli che i nuovi smartphone avrebbero in America.

Quanto costeranno Samsung Galaxy S20 e S20 Ultra

I prezzi di listino in riferimento a Samsung Galaxy S20 e S20 Ultra, almeno in riferimento a quelli americani, vengono anticipati da un leak, Jon Prosser, che già in passato aveva dato altri dettagli ed è stato ritenuto sempre una fonte piuttosto attendibile.

D’altronde ci sarebbero vari indizi che farebbero pensare che la notizia corrisponda a verità, perché delle conferme arrivano da quelli che di rimando sarebbero i prezzi europei dei nuovi modelli.

Il Samsung Galaxy S20 costerebbe 999 dollari, il Samsung Galaxy S20 Plus avrebbe un prezzo di 1199 dollari e il Samsung Galaxy S20 Ultra avrebbe un prezzo di listino pari a 1399 dollari.

Le caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S20

Poco tempo fa erano state anticipate alcune notizie che riguardano le possibili caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy S20. Il dispositivo avrebbe un processore Snapdragon 865, che comunque sarebbe confermato per tutti e tre i modelli della serie.

Si sa a questo proposito che questo processore non sarebbe presente nelle versioni destinate all’Europa, che invece avranno Exynos 9830. Inoltre fra gli altri dettagli conosciamo la RAM pari a 12 GB.