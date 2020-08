Manca davvero poco per vedere come sarà concretamente il Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Tuttavia già possiamo avere qualche anticipazione, per capirne di più, perché sono state pubblicate da un noto leaker le prime immagini, che ci mostrano come potrebbe essere il nuovo smartphone.

Quale sarà la scheda tecnica del Samsung Galaxy S20 Fan Edition

Le immagini sono molto interessanti, anche perché, insieme ad esse, arrivano delle conferme anche su alcuni dettagli tecnici di cui lo smartphone sarà dotato.

Il prodotto sarà dotato di un processore Snapdragon 865 e alcuni parlano anche di una versione con Exynos 990. Metterà a disposizione degli utenti 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Lo schermo dovrebbe essere con risoluzione Full HD+, di una grandezza che potrebbe essere compresa tra 6,4 e 6,5 pollici. La batteria, che offrirà anche un sistema di ricarica rapida, dovrebbe essere da 4500 mAh. Lo smartphone avrà anche un lettore delle impronte digitali posizionato sotto il display.

Il comparto fotografico e il prezzo di Galaxy S20 Fan Edition

Molto interessante il comparto fotografico del Samsung Galaxy S20 Fan Edition, che sarà dotato di tre fotocamere posteriori. La principale si pensava inizialmente che sarebbe stata da 50 MP. Invece adesso si sa che sarà un sensore da 12 MP.

Poi ci saranno un obiettivo grandangolare sempre da 12 MP e un’altra fotocamera da 8 MP. La fotocamera frontale sarà di 32 MP.

Lo smartphone dovrebbe uscire per poter entrare nel mercato già nel mese di ottobre. Il prezzo dovrebbe essere intorno ai 600 euro.