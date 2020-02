Finalmente è stato svelato: Very Mobile è il nuovo operatore virtuale di Wind Tre. La notizia è adesso ufficiale e il nuovo operatore si mostra a tutti gli interessati con un’offerta che potrebbe far piacere a diversi utenti. Dopo numerose indiscrezioni sul possibile arrivo sul mercato della telefonia mobile di questo nuovo operatore controllato proprio da Wind Tre, la notizia è stata adesso confermata. La prima interessante offerta che propone Very Mobile è una promozione chiamata Very 4,99, ad un prezzo di 4,99 euro al mese. Vediamo tutti i dettagli.

A chi è rivolta l’offerta Very Mobile 4,99

L’offerta in questione, come dicevamo, può essere davvero interessante per molti utenti. Si tratta di una promozione che costa 4,99 euro al mese e che può essere attivata, almeno per il momento, dai primi 20.000 clienti.

Sono previste delle condizioni speciali per chi effettua la portabilità del numero di telefono e proviene da Iliad o da un altro operatore virtuale, come Kena Mobile oppure ho. Mobile. In questi casi il costo di attivazione è infatti di 5 euro, invece dei 25 euro che dovranno sostenere gli utenti di altri operatori o chi richiede una nuova attivazione senza la portabilità.

Tutti i dettagli dell’offerta Very Mobile

Come dicevamo, l’offerta Very 4,99 ha un prezzo di 4,99 euro su base mensile e prevede minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati e 30 GB di traffico dati per internet alla velocità del 4G su rete Wind Tre, con una velocità massima in download di 30 Mb/s.

È possibile richiedere tutto tramite il sito ufficiale dell’operatore ed effettuare un pagamento anche con carta di credito e con PayPal.