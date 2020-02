Very Mobile si afferma come il nuovo operatore virtuale di Wind Tre ed è pronto ad arrivare direttamente in Italia. Non sappiamo ancora di preciso quando arriverà il lancio del nuovo operatore telefonico. Tuttavia si presume, secondo le ultime indiscrezioni, che l’attivazione delle SIM di Very Mobile potrebbe partire dall’ultima settimana di febbraio o comunque non più tardi della prima settimana di marzo.

Quali sono le offerte di Very Mobile

Ancora aspettiamo delle notizie ufficiali, per sapere quali saranno le vere tariffe di Very Mobile. Tuttavia ci sono state già delle anticipazioni. Le indiscrezioni affermano che si andrà da un minimo di 6 euro ad un massimo di 12 euro. Si presume che si tratterà di offerte che includeranno minuti ed SMS illimitati e un certo numero di Giga da usare per navigare su internet.

Molto interessante appare la notizia anche del fatto che non ci saranno costi nascosti. Inoltre a quanto pare da ciò che si dice tutti i servizi extra potranno essere disattivati attraverso l’apposita applicazione che si potrà scaricare da Google Play o dall’App Store.

Alcuni hanno fatto già sapere che tra le funzionalità ci sarebbero quelle per il blocco in automatico della navigazione in rete, una volta terminati i Giga compresi nell’abbonamento.

Una nuova sfida per Wind Tre e per gli operatori mobili

Wind e Tre stanno portando avanti la fusione che già era iniziata da qualche tempo. Si prepara una nuova sfida, perché i due operatori telefonici a partire dai primi giorni di marzo si apprestano a diventare un brand unico, che potrà contare su un’unica rete.

Sicuramente adesso l’arrivo di Very Mobile renderà ancora più forte il brand, sfidando principalmente Iliad.