Si è parlato molto negli ultimi tempi degli smartphone Vivo X60 e X60 Pro, grazie a numerose indiscrezioni che hanno permesso di saperne di più sulle specifiche tecniche e sul design di questi due nuovi device. Adesso i due prodotti tecnologici sono stati presentati ufficialmente e possiamo conoscere tutti i dettagli relativi alle specifiche tecniche. Andiamo a scoprirne di più su Vivo X60 e Vivo X60 Pro.

Le specifiche tecniche

Partiamo dal processore, che è un Samsung Exynos 1080. Gli smartphone possono contare su una memoria che corrisponde a 8 e a 12 GB per quanto riguarda la RAM e a 128 e 256 GB per lo spazio di archiviazione interno. In relazione al sistema operativo, dobbiamo dire che si tratta di Android 11, con un’interfaccia utente OriginOS 1.0.

Lo schermo è da 6,56 pollici e mette a disposizione una risoluzione Full HD+. Si basa sulla tecnologia AMOLED e sulla LTM Sunscreen, capace di fornire una buona visibilità del display anche quando ci si trova sotto la luce del sole. Sotto il display troviamo anche un lettore delle impronte digitali.

Batteria e prezzi

Per quanto riguarda la batteria dei due dispositivi, la versione base ha una batteria da 4200 mAh, quella Pro invece arriva a 4300 mAh. È presente il sistema di ricarica rapida in entrambi i device a 33 W.

Il modello standard ha dei prezzi che variano da 535 dollari a 612 dollari circa, in base al taglio di memoria. L’edizione Pro, con memoria da 12 e 256 GB, ha un prezzo di circa 689 dollari. I device saranno disponibili in Cina dall’8 gennaio 2021.