Xiaomi Mi 11 Lite potrebbe essere disponibile sia in versione 4G che con un modello con connettività 5G. In particolare le nuove informazioni arrivano direttamente dal leaker Sudhanshu, che su Twitter ha fornito diverse informazioni anche in merito a quelle che potrebbero essere le caratteristiche di una variante presunta 4G del dispositivo. Si è parlato anche del fatto, come riporta il leaker, che il nuovo smartphone potrebbe arrivare anche in Europa, con delle specifiche molto interessanti, come un display da 6,55 pollici AMOLED e un processore Snapdragon 732G.

Le possibili specifiche tecniche dello smartphone

Ma andiamo ad analizzare alcune delle caratteristiche tecniche possibili del nuovo Xiaomi Mi 11 Lite, che rappresenta sicuramente un dispositivo molto atteso da parte degli appassionati utenti.

In particolare ci soffermiamo ad esempio sul comparto fotografico, che dovrebbe prevedere tre sensori nella parte posteriore, uno da 64 MP (quello principale), uno da 8 MP (probabilmente grandangolare) e uno macro da 5 MP.

Per quanto riguarda le altre specifiche, si parla di un sistema operativo basato su Android 11, di una batteria da 4250 mAh, che potrebbe contare anche sul supporto alla ricarica rapida da 33 W. Si parla poi di una possibile espansione di memoria attraverso schede micro SD e del fatto che non sarà presente, con molta probabilità, il jack audio da 3,5 millimetri.

Una variante con processore Snapdragon 775

Per quanto riguarda l’uscita di questo prodotto tecnologico, lo smartphone potrebbe arrivare inizialmente in Cina con la denominazione di Xiaomi CC 11. Potrebbe essere disponibile anche con una variante con processore Snapdragon 775. Attendiamo quindi ulteriori informazioni sull’argomento.