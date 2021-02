È davvero interessante il nuovo Xiaomi Mi 11 Ultra, che sarebbe stato svelato da un video leak diffuso in queste ore sulla rete. Si tratta di un prodotto tecnologico veramente interessante per le sue caratteristiche, a partire dal design e passando per le specifiche tecniche. Dopo la presentazione dell’edizione globale di Xiaomi Mi 11 5G, quindi, arrivano anche delle ulteriori informazioni interessanti, non ancora ufficiali ovviamente, sulla versione Ultra. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Un video mostra le possibili caratteristiche

Il nuovo smartphone di Xiaomi sarà davvero particolare, secondo quanto ci mostra un video del canale di YouTube Tech Buff PH. Naturalmente non è possibile sapere se si tratta di immagini che corrispondono ad una perfetta autenticità, ma un elemento è molto chiaro, quello che riguarda la presenza del codice del prodotto, che corrisponde proprio a quello relativo alla recente certificazione BIS dello smartphone.

Dalle caratteristiche tecniche che si possono individuare troviamo un modulo fotografico nella parte posteriore davvero esteso, di grandi dimensioni. Sono presenti un sensore principale da 50 MP, un ultra grandangolare da 48 MP, un telescopico da 48 MP.

Il display secondario e le altre specifiche

Non solo, perché il device viene mostrato in questo video con un secondo display, uno schermo secondario che è possibile visualizzare sotto il vetro della fotocamera. Non conosciamo ancora tutti i dettagli su questo secondo display, ma potrebbe rappresentare un ottimo modo per consentire agli utenti del device di fare dei selfie con i sensori posteriori.

Tra le altre specifiche tecniche possiamo ricordare il supporto alla ricarica rapida da 67 W, con il cavo o senza fili, il processore Snapdragon 888 e la batteria da 5000 mAh. Da segnalare anche la fotocamera anteriore da 20 MP punch hole.