OnePlus 9E potrebbe essere un nuovo smartphone, una terza variante da integrare agli altri due modelli appartenenti alla serie OnePlus 9. Non c’è ancora nulla di certo e non abbiamo informazioni ufficiali su questo argomento, ma sembra proprio che potrebbe essere in arrivo un nuovo modello molto interessante, che dovrebbe avere la caratteristica di essere compatto. Per saperne di più dobbiamo attendere l’inizio del prossimo anno, ma nel frattempo arrivano delle indiscrezioni molto interessanti.

Le nuove indiscrezioni sullo smartphone OnePlus 9E

A parlare del possibile progetto di OnePlus 9E è stato il tipster Max Jambor, che ha riferito di questa presunta novità che interesserebbe la serie futura di OnePlus, un modello che si andrebbe quindi ad aggiungere a OnePlus 9 e a OnePlus 9 Pro e che sarebbe molto compatto, sulla scia di quanto è stato messo a punto da altre case produttrici (pensiamo ad esempio all’iPhone 12 Mini di Apple).

Il nome del possibile nuovo smartphone, OnePlus 9E, è ovviamente ancora provvisorio, ma i rumor su questa nuova versione appartenente alla serie 9 di OnePlus circolano già da diverso tempo.

Sarà una variante entry level di OnePlus 9?

Non sappiamo naturalmente se si tratterà di una variante entry level dei modelli della serie in questione oppure se sarà in grado di collocarsi, per le sue specifiche tecniche, tra OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro.

È però da dire che l’azienda di produzione dovrebbe pensare, se questa notizia fosse confermata, al futuro anche di OnePlus Nord, che garantiva fino a questo momento un’opzione di scelta economica e dalle buone caratteristiche tecniche. Non ci resta altro da fare che attendere ancora qualche settimana per saperne di più sulle novità che ci riserverà OnePlus e la nuova serie di smartphone tanto attesa.